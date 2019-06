Levante e il nuovo singolo con Carmen Consoli: «Da bimba scrivevo i tuoi testi sul diario»

«Chiudi gli occhi e immaginami piccola dentro a una stanza, con il dito indice sul tasto rec della radio in attesa che passi la tua voce, Carmen». Inizia così il lungo post su Instagram con cui Levante ha annunciato ai suoi fan la nascita di "Lo stretto necessario", il nuovo singolo con Carmen Consoli che uscirà il 28 giugno.



Immaginami sui diari di scuola, mentre riscrivo i testi delle tue canzoni. Immaginami su un treno che mi porta via da casa mentre mi ricostruisco la vita ascoltando Blu Notte. Immaginami in autogestione, mentre canto Amore di Plastica. Immaginami a chiederti una foto dopo un tuo live mentre mi tremano le gambe come, giuro, non mi sono mai tremate in vita mia. Immaginami con Dimartino e Colapesce a scrivere una canzone sulla Sicilia, la terra più bella. Immaginami accartocciata sulle mie gambe, a bere le mie lacrime mentre ascolto le nostre voci insieme, mentre penso a quella radio, a quei diari, a quel treno, a me Antonio e Lorenzo in quel settembre 2016 pronti a scrivere una poesia. Dimmi, esiste un motivo per non gioire della vita per cui ho lottato? Grazie. L.

».Levate e Carmen Consoli sono entrambe siciliane e tutte e due provengono dalla provincia di Catania . Negli ultimi anni sono state spesso paragonate per stile e timbro della voce e i loro fan non vedono l'ora di vedere che cosa possa produrre una loro collaborazione.

Ultimo aggiornamento: 14:47

