Les Musiciens du Louvre di Marc Minkowski a Santa Cecilia

Prestigiosa presenza quella de Les Musiciens du Louvre, storico ensemble fondato e diretto dal 1982 da Marc Minkowski, che mercoledì 20 febbraio (Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli ore 20.30) prenderà parte alla Stagione da Camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.



Figura cruciale della rinascita barocca, Minkowski – direttore ospite delle maggiori istituzioni sinfoniche del mondo quali la Staatskapelle Dresden, i Berliner Philharmoniker e il Festival di Salisburgo – dirigerà questa illustre compagine che gode di fama internazionale per le sue interpretazioni filologiche del repertorio barocco in un programma che rende omaggio a due figure di importanza fondamentale per la storia del teatro musicale: Gluck e Rameau.



Del primo sono in programma musiche tratte dal balletto pantomima Don Juan che Gluck compose nel 1761 – ventotto anni prima della famosa versione mozartiana del Don Giovanni – mentre la figura di Jean –Philippe Rameau verrà ricordata attraverso una Symphonie imaginaire che riunisce le Sinfonie di apertura dalle opere più famose di Rameau (tra cui Zaïs, Castor et Pollux, Les Indes Galantes) in una selezione che ha ispirato nel 2005 un pluripremiato progetto discografico per Deutsche Grammophon.

