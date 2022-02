Le Vibrazioni a Sanremo: «I Måneskin? Ben vengano. Finalmente parla il rock»

Martedì 1 Febbraio 2022, 12:27

Le Vibrazioni tornano per la quarta volta al Festival di Sanremo con il brano Tantissimo. Un ritorno che i componenti della band definiscono «non meno emozionante». E sul rock e l'eredità dei Måneskin, precisano: «Viene fuori questa cosa perché c’è stato il fenomeno di una band che ha vinto Sanremo e che fa rock. Sembra che non si sia mai fatto rock in Italia. Esistono da più di 50 anni le band rock in Italia, ma precisiamo che siamo fan dei Måneskin. Ben vengano, perché hanno aperto una finestra anche a coloro che lo fanno da prima che loro nascessero. Nel 2018 eravamo a Sanremo con Skin e con un brano rock, eppure non c’è stato tutto questo caos. Loro hanno vinto e possiamo solo dire Che figata, perché finalmente può parlare il rock. Ma non sentiamo questa responsabilità». Foto: Ma9

