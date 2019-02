© RIPRODUZIONE RISERVATA

È disponibile in pre-order il nuovo album de Le orme, “Sulle ali di un sogno” (Sony Music - Legacy Recordings) in uscita il 15 marzo. Composto da 11 tracce, l’album è un viaggio musicale attraverso alcune delle più belle canzoni della storica band, rivisitate da collaborazioni con Francesca Michielin (voce in “Gioco Di Bimba”), con l’ex King Crimson David Cross (che suona il violino in ben sei brani) e con il tenore finlandese Eero Lasorla. All’interno dell’album, sono presenti anche due tracce inedite: “La danza di primavera” e “Un altro cielo”.Il disco sarà disponibile in cd e su vinile (questo in versione limitata a 999 pezzi) oltre che in formato digitale sulle piattaforme streaming. Registrato nelle colline venete di Bassano Del Grappa, l’album nasce dall’idea di celebrare Michi Dei Rossi, batterista storico de Le Orme che quest’anno festeggia il 70mo compleanno e che ha selezionato le canzoni più rappresentative di una band che in oltre 50 anni ha fatto la storia del rock progressive italiano.