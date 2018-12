Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme nell'estate 2019: a Roma saranno il 29 giugno

L’avevano promesso ai loro fan e adesso ora sono pronti a scendere in campo: Laura Pausini e Biagio Antonacci nell’estate 2019 saranno protagonisti insieme di un tour nei principali stadi italiani con 10 appuntamenti live. Il fischio di inizio è previsto per il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Data dopo data, le due icone della musica pop emozioneranno il loro pubblico con duetti inediti, i loro grandi classici e le loro più recenti hit, senza ovviamente dimenticare il loro primo singolo insieme, “Il coraggio di andare”, attualmente in radio.



Queste tutte le date del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners: il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 29 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 4 luglio allo Stadio di San Siro a Milano, l’8 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 12 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 17 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, il 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, il 27 luglio allo Stadio San Filippo di Messina e il 1 agosto alla Fiera di Cagliari. Una tournée che arriva 18 anni dopo la prima collaborazione tra i due artisti.

