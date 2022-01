Laura Bono canterà per Simone Di Matteo in “L’amore dietro ogni cosa”: la perfetta unione tra musica e letteratura

A distanza di diversi mesi dalla pubblicazione di "Abbi Cura Di Me", secondo singolo estratto dal concept album ispirato all’omonima opera letteraria di Simone Di Matteo "L’Amore Dietro Ogni Cosa", un altro brano è già pronto per essere rilasciato. A darne notizia è stata la cantante Laura Bono, la quale ha annunciato che affiancherà Andrea Crimi, già interprete dell’intero disco, in un duetto di prossima uscita dal titolo Ci vediamo lunedì.

Musica e letteratura vantano un rapporto ancestrale di reciproca influenza. Si tratta di due forme d’arte che originano opere differenti ma di eguale bellezza e quando si combinano, danno vita a degli autentici capolavori. È il caso de L’amore dietro ogni cosa dello scrittore e giornalista Simone Di Matteo, raccolta antologica di racconti tutta sull’amore che è diventata un album discografico per la New Music International. Un progetto ambizioso, a cui molto presto prenderà parte anche Laura Bono. Vincitrice dell’edizione 2005 di Sanremo Giovani e membro de Le Deva, attraverso un post su Instagram ha rivelato agli utenti la sua partecipazione all’iniziativa. “Canterò per lui [Simone Di Matteo, ndr.] ne “L’amore dietro ogni cosa” – scrive sul proprio account ufficiale - il concept album che ha ideato e che racchiude i capitoli del suo omonimo libro abilmente trasformati in canzoni. Sono contenta che mi abbia pensato e scelto come interprete per il suo album, e non vedo l’ora di affiancare il cantante Andrea Crimi […]”. Difatti, la Bono collaborerà con Crimi in Ci vediamo lunedì, un featuring che vedrà i due artisti unire le forze per la prima volta. Ma non è tutto perché, stando a quanto rivelato da lei stessa, la Bono rivestirà anche il ruolo di co-protagonista nel videoclip ufficiale che accompagnerà la canzone insieme all’attore Andrea Candeo.

Insomma, dopo ben sette anni dal suo ultimo lavoro da solista, la firma di Non credo nei miracoli tornerà in studio senza la sua girl bande e questa volta per dar voce al testo scritto da Di Matteo. I due sono legati da una profonda amicizia, che ora si traduce in un sodalizio artistico che di sicuro non deluderà i fan. “Ora, oltre ad una forte amicizia – afferma la Bono - ci lega un progetto discografico senza eguali. […] Le canzoni tratte dai capitoli dei libri sono tutte perle di straordinaria bellezza, e mi hanno conquistata dalla prima strofa! Non vedo l’ora possiate ascoltarle!!!”.