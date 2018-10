Lady Gaga, ecco la colonna sonora del film "A star is born"

È disponibile la colonna sonora di "A star is born", il film con Bradley Cooper (che segna anche il debutto dell'attore in qualità di regista) e Lady Gaga, in arrivo in sala l'11 ottobre. L'album contiene 19 canzoni che coprono un ampio raggio di stili musicali, oltre a 15 dialoghi che portano l'ascoltatore all'interno del film, un viaggio romantico condotto dai due protagonisti, Bradley Cooper (Jackson Maine) e Lady Gaga (Ally).



Ad anticipare la pubblicazione della colonna sonora il brano "Shallow", inedito accompagnato da un video con immagini tratte dalla pellicola, che in una settimana ha raggiunto le 13 milioni di visualizzazioni. Il brano, cantato nel film da Lady Gaga e Bradley Cooper, è stato scritto da Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt ed è stato prodotto da Lady Gaga e Benjamin Rice. © RIPRODUZIONE RISERVATA