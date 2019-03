La Lincoln Youth Symphony Orchestra a Roma per tre concerti gratuiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una triplice opportunità per vedere in azione 36 giovanissimi musicisti statunitensi quella che Destination Events, in collaborazione con Youth Music of the World - dopo i successi della Rome Parade di Capodanno - offre alla città di Roma a partire da domani. Arrivano infatti nella Capitale i ragazzi della, compagine formatasi nel 1957 all’interno della Lincoln Public School, in Nebraska, che saranno diretti dai maestri Clark Potter e Terry R. Rush in un repertorio che comprende, tra gli altri, brani di Vivaldi, Lalo, Bruch ma anche Mozart e Rachmaninov. Ad ingresso libero a tutti, i tre concerti si svolgeranno rispettivamente nella Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (domani, ore 17,30), nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva (lunedì - ore 19,30) e nella Chiesa di San Paolo Dentro Le Mura (martedì ore 18,00). Lunedì, all’interno della storica cornice di piazza della Minerva, la Lyso si esibirà insieme al Coro Polifonico “Beato Angelico della Minerva” diretto da Valentyna Rivis e che vedrà all’organo il Tetyana Rivis.