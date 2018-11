L'Orchestra della Rai torna alla Scala per un omaggio a Kurtág e Beckett

Dopo il fortunato debutto dello scorso anno, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai torna al Teatro alla Scala di Milano per la 27esima edizione del Festival “Milano Musica”, intitolata György Kurtág. Ascoltando Beckett.



Protagonista la musica del maestro dell’avanguardia ungherese e le sue affinità con l’universo beckettiano. La serata, in programma lunedì 19 novembre alle 20.30 e in diretta su Radio3, ripropone gli interpreti e il programma – con l’aggiunta di alcuni brani pianistici di Kurtág in prima italiana o assoluta – che lo scorso 9 novembre hanno inaugurato la rassegna Rai NuovaMusica.



A guidare l’Orchestra Rai è Heinz Holliger, fra i più apprezzati oboisti del nostro tempo ma anche direttore e compositore di fama internazionale. Segue il Concerto per pianoforte e orchestra di un altro esponente dell’avanguardia ungherese, György Ligeti, che proprio dall’Orchestra Rai fu eseguito per la prima volta in Italia nel 1988. A interpretarlo è chiamato il grande pianista Pierre-Laurent Aimard, il cui nome è strettamente legato a quello di Ligeti, di cui è stato collaboratore fedele e del quale ha fatto conoscere al mondo l’opera completa per pianoforte.



Integrano il programma presentato per Rai NuovaMusica alcuni brani pianistici di György Kurtág eseguiti da Aimard in prima esecuzione italiana o assoluta: Hommage à Scarlatti II für Margie Wu 60 (2011), …für Heinz… (2014), …wie soll ich …Mártának október elsejére (2014), A Tünde Szitha. Lamento in memoriam Gábor Mózes (2017), ...c’astăzi s’a născut …Márta 90 éves! (2017), Passio sine nomine (2015) e Párbeszéd. Varga Bálint 70 (2011). Chiude la serata il Concerto per orchestra di Béla Bartók, dedicato alla memoria di Natalia Kussevitzky ed eseguito per la prima volta dalla Boston Symphony Orchestra a New York nel 1944. Capolavoro della maturità scritto durante i difficili anni del suo esilio americano, il brano attenua gli aspetti più aggressivi e arditi tipici del linguaggio dell’artista ungherese in favore di una linearità espressiva e di una cantabilità immediata che si richiama alle melodie della patria lontana.

