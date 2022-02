L'ironia di Tananai e il trionfo degli ultimi

Lunedì 7 Febbraio 2022, 16:47

Tanani il giorno in cui uscì Giugno, pezzo di qualche anno fa, scrisse su Instagram: "A Giugno è finita la relazione con la mia ex, con cui convivevo. Ho scritto “Giugno” il giorno stesso in cui ci siamo lasciati mentre piangevo al pianoforte, che babbo. È un pezzo diverso da tutti gli altri: per la prima volta mi sono spogliato dell’ironia e che mi protegge sempre come una corazza, mettendomi completamente a nudo. È una bella sensazione. P.S. Alla fine non ho dato fuoco a casa mia solo perché non ho ancora i soldi per comprarla, ma ci stiamo lavorando."

L'ironia dell'"ultimo" del Festival di Sanremo, dunque, nasconde un mondo di parole in musica che da qualche anno rende al panorama italiano una voce più umana e meno distorta dall'auto-tune. Tananai è Alberto Cotta Ramusino che da piccolo veniva rimproverato dal nonno con questa espressione dialettale che, nel 2020, è diventata ufficialmente il nuovo marchio dell'artista. In un'intervista di qualche settimana, le Iene gli hanno dato un'opportunità. Quella di inviare un messaggino a Gigi d'Alessio per poter collaborare con lui. La risposta del cantante napoletano è anche un notizia: «Per me è un piacere poter fare una collaborazione con te. Spero di poterti conoscere presto, da vicino e così ci scambieremo un po' di musica»