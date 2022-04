L'anteprima video "Little Boy", il nuovo singolo dei Mania

Dal 22 aprile 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Little Boy” (LaPop), il nuovo singolo dei MANIA. “Little Boy” è una canzone nata, come tante, in un momento difficile. Questo brano contiene la parte migliore di noi stessi, quella che ci spinge ad affrontare le difficoltà con coraggio, guardando in faccia le nostre paure. Spiega la band a proposito del brano: “In Little boy la chiave di lettura, come in altre nostre canzoni, passa attraverso l’unione e l’insieme di più vite. Proprio per questo motivo abbiamo scelto questo brano come singolo” Il video di Little Boy è stato girato in un momento di grande euforia. L’esigenza degli artisti era quella di dimostrare a sé stessi, ancora una volta, che MaNiA è un’urgenza, è una necessità, proprio come l’amore. “È stato importante riconfermare la nostra unione, la nostra amicizia, dopo tanti anni passati insieme” commenta la band sul videoclip.