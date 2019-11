Kendrick Lamar a Rock in Roma il rapper a luglio a Capannelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e Humble Agency annunciano oggi quello che sarà il concerto evento del 2020: protagonista della dodicesima edizione del sarà il rapper e compositore vincitore del Premio Pulitzerche si esibirà per la prima volta a Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, martedì 7 luglio 2020. Sette anni sono trascorsi dalla sua ultima esibizione in Italia, oltre 2.500 giorni in cui il migliore rapper in circolazione ha trasceso il genere hip-hop sposandolo con sonorità soul, funky, R&B e jazz.I biglietti saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle 10 di lunedì 2 dicembre e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle 10 di giovedì 5 dicembre. Dopo la pubblicazione dell’ultimo album “Damn”, schizzato a poche ore dall’uscita al primo posto su iTunes in 65 Paesi del mondo - Italia compresa, dove ha ricevuto la certificazione disco d’oro - Lamar ha curato la Ost del film Marvel, il primo cinecomic a ricevere la candidatura agli Oscar come miglior film. La colonna sonora raccoglie il meglio della scena hip hop americana e il singolo All the stars’ feat. Sza è balzato ai vertici delle classifiche radio e streaming di tutto il mondo, posizionandosi nella Top 15 dei brani più ascoltati su Spotify.