Keith Richards, addio ai superalcolici

Keith Richards ha detto addio ai superalcolici. La star dei Rolling Stone non ha mai fatto mistero della sua passione per droghe e alcol, ma ora ha spiegato che da un anno circa ha quasi smesso di bere e rinunciato completamente ai superalcolici. « Ho staccato la spina, mi sono stufato - ha fatto sapere il chitarrista 74enne, affermando tuttavia che non e' diventato del tutto astemio, ma si concede ancora - un bicchiere di vino ogni tanto, o una birra » .



« Era ora di smettere », ha affermato Richards. « Proprio come tutte le altre cose ». E il collega Ronnie Wood, 71 anni, che e' sobrio dal 2010, ha detto di aver notato la differenza: « E' un piacere lavorare con lui - ha spiegato ai media - E' molto più tranquillo, e aperto a diverse idee ». © RIPRODUZIONE RISERVATA