Kaze è la nuova artista "Up Next Italia" di Apple Music

Kaze è la nuova artista ad essere inserita nel programma di "Up Next Italia", l'iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. «Sono estremamente felice di essere stata scelta da Apple Music per Up Next Italia» commenta Kaze.

«Questo tipo di riconoscimento rende tangibili i risultati degli sforzi che il mio team ed io stiamo facendo per il nostro progetto. Sicuramente è parte di una serie di tasselli che stanno formando un mosaico sempre più ampio per il quale non vedo confini, anzi siamo solo all’inizio!».

Chi è Kaze

Kaze, all’anagrafe Paola Gioia Kaze Formisano, nasce a Nairobi in Kenya da madre burundese e padre napoletano. Trascorre l’infanzia in Burundi, trasferendosi in Italia a 11 anni. Fin da bambina si appassiona alla musica e alla recitazione, canta nel coro parrocchiale e recita in una compagnia teatrale per più di sei anni. Forte del suo talento e dello studio, dopo una laurea in infermieristica e un’esperienza lavorativa tra reparti Covid e pronto soccorso, entra nel cast del film Anni da cane, diretto da Fabio Mollo, e firma un contratto discografico per Island Records. Nel 2021 pubblica con la stessa etichetta i suoi brani d’esordio “Lasciami” e “Non c’è spazio per le foto”, uniti nel progetto “Ailleurs”. A gennaio 2022 pubblica il singolo “Come fa”, brano dalle forti sonorità soul nato dalla collaborazione con Ditonellapiaga.