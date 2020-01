© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il violinistae il pianistasaranno protagonisti, mercoledì 22 gennaio (alle 20:30, Auditorium Parco della Musica) del primo dei tre appuntamenti che Santa Cecilia dedica all’esecuzione integrale delle sonate composte per i due strumenti da Ludwig van Beethoven. Il concerto è inserito nel programma che l’ Accademia Nazionale propone nel corso del 2020 per celebrare il 250mo anniversario della nascita del genio di Bonn.Kavakos, Pace proporranno quattro sonate. Il secondo concerto è in programma il 25 marzo, il terzo nella prossima stagione. Con il ciclo di Sonate, Beethoven cambiò i rapporti che fino a quel momento intercorrevano tra i due strumenti, nel senso che a entrambi viene dato lo stesso valore e peso. Nato ad Atene 52 anni fa e cresciuto in una famiglia di musicisti, Leonidas Kavakos è considerato uno dei massimi violinisti contemporanei. Suona uno Stradivari Abergavenny del 1724. Enrico Pace, riminese di 53 anni, si è esibito nelle principali sale da concerto europee da solo e con orchestre e direttori prestigiosi. I due musicisti sono legati da una lunga collaborazione e hanno già inciso per Decca ne 2012 l’ integrale delle Sonate per pianoforte e violino di Beethoven accolta da un grande successo internazionale.