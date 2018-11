Kate Bush, rimasterizzati tutti i dischi: 4 cofanetti vinile e 2 di cd

Tutti gli album di Kate Bush tornano a nuova vita, rimasterizzati su vinile e cd. E' il primo (e definitivo) programma di rimasterizzazione intrapreso dall'artista e da James Guthrie (e rilanciato da Warner Music Italy) e include per la prima volta la pubblicazione di molte rarità e cover.



Si tratta di 4 cofanetti in formato vinile e 2 cofanetti in formato cd che usciranno in due date diverse: dal 16 novembre saranno disponibili i primi 2 box vinile e 1 box cd, mentre dal 30 novembre i restanti due box vinile e il secondo box cd. Inoltre, il 6 dicembre Faber and Faber pubblicherà "How to be invisible", un libro con tutti i testi di Kate Bush selezionati da lei stessa. © RIPRODUZIONE RISERVATA