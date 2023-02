Katatonia e Solstafir questa sera al Live Club di Trezzo sull'Adda

Questa sera il Live Club di Trezzo sull'Adda sarà teatro di un evento musicale da non perdere. Difatti farà tappa anche in Italia, per un'unica data, il "Twilight Burials Tour" con protagonisti Katatonia e Solstafir. Due band tanto diverse quanto dedite, entrambe, a sonorità pregne di carica emotiva e malinconia. Inizialmente questo tour doveva tenersi nel 2022 ma poi, a causa delle restrizioni dovute al Covid, fu posticipato.

I Solstafir, provenienti dall'Islanda, sono da alcuni anni una delle migliori realtà del metal nordico. Riuscendo a proporre un sound sperimentale, la band islandese è stata in grado di accaparrarsi un'importante fetta di pubblico e a mantenere salda una carriera che dura da più di 20 anni. E l'Italia è ormai tappa fissa dei loro tour.

I Katatonia hanno alle spalle una carriera trentennale e appena il 20 gennaio scorso hanno pubblicato il nuovissimo disco "Sky Void of Stars", il quale sta riscuotendo successo ovunque. La band svedese, capitanata da Jonas Renkse, si esibirà sul palco del Live Club per proporre dal vivo sia i pezzi dell'ultima fatica discografica che i loro brani classici, i quali tanto successo hanno dato alla formazione scandinava.