Il rapper Kanye West a 41 anni cambia nome: «D'ora in poi chiamatemi Ye»

Kanye West a 41 anni cambia nome. Da ora in poi si farà chiamare Ye. A dare l'annuncio è stato lo stesso rapper di Atlanta attraverso un tweet pubblicato sul suo account ufficiale: «L'essere formalmente conosciuto come Kanye West. Io sono Ye». Da tempo il musicista, marito di Kim Kardashian, usa Ye come soprannome e questo è anche il titolo dell'ottavo album pubblicato lo scorso giugno, mentre a breve dovrebbe uscire il nuovo disco “ Yandhi ” . L'annuncio del cambio del nome è arrivato poco prima della sua partecipazione al celebre show del sabato sera, Saturday Night Live, dove ha sostituito la cantante Ariana Grande che ha dovuto annullare la sua partecipazione per «motivi emotivi», rende noto la Bbc online. «Credo che Ye sia la parola più usata nella Bibbia, e nella Bibbia significa tu » , aveva detto qualche mese fa per spiegare il nome dell'album. © RIPRODUZIONE RISERVATA