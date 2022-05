Eurovision, la Kalush Orchestra canta per Mariupol: «Aiutate Azovstal ora». La band ucraina rischia la squalifica

La Kalush Orchestra ha concluso la sua performance sul palco della finale dell'Eurovision 2022 con un appello per l'Ucraina e per Mariupol. Preceduta nel pomeriggio da un appello video del presidente Zelensky al pubblico europeo a votare per la band ucraina (nessun Paese può votare per il proprio candidato all'Eurovision Song Contest), l'esibizione dei concorrenti ucraini sulle note tra folk e hip hop del brano "Stefania", diventato una sorta di inno per la madre patria nei giorni della guerra contro l'invasione russa, è stata applauditissima. «Aiutateci», dice il cantante. L'Ucraina ha già vinto due volte l'Eurovision nel nel 2004 e nel 2016.

Cosa hanno detto i Kalush Orchestra

«Chiedo a tutti voi per favore di aiutare l'Ucraina e Mariupol, di aiutare Azovstal ora». È l'appello lanciato dai Kalush dal palco dell' Eurovision Song Contest alla fine della loro esibizione, rischiando così la squalifica dalla gara perché il regolamento della manifestazione non prevede messaggi politici.