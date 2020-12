Justine Mattera, Francesca Manzini e Paola Barale al fianco di Senhit e Luca Tommassini per raccogliere fondi a favore di Fondazione Pangea Onlus

Musica e coreografie a fin di bene. La cantante Senhit e il coreografo Luca Tommassini hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per "Fondazione Pangea Onlus" che si occupa delle donne e dei loro figli, contro la violenza domestica. I due artisti hanno ideato la challenge #DanceForPangea con sette coreografie, che vengono svelate a poco a poco, sulle note della cover di “Waterloo” degli ABBA. Lo scopo è di farle diventare virali in modo da far conoscere il più possibile la Fondazione.

Justine Mattera, Francesca Manzini e Paola Barale sono le prime colleghe e amiche a supportare l’iniziativa, affiancando Senhit nell’insegnare i tutorial della coreografia: i video sono visibili sul canale IG @senhitofficial. Senhit e Luca si impegnano a donare per ogni persona che ripropone la coreografia 100 euro alla Fondazione, per il progetto Piccoli Ospiti. Per partecipare basta pubblicare un video in cui si ripropone una delle 7 coreografie sui propri social utilizzando l’hashtag #DanceForPangea e taggando i profili di Senhit e Luca Tommassini.

Si stima di poter donare fino a 50 mila euro, ovvero 25 mila euro a testa per Senhit e Luca presi dai ricavi del loro sodalizio artistico di quest’anno in cui, nonostante ESC 2020 sia stato cancellato, il loro nome è stato tra i più apprezzati dai fan della manifestazione in tutto il mondo, dando grandi soddisfazioni per i singoli “Breathe” e “Freaky!” di Senhit e per la viralità della Freaky Dance.

Il singolo “Freaky!” era quello con cui Senhit avrebbe dovuto partecipare all’Eurovision Song Contest 2020, chiude l’anno dopo aver superato 2 milioni e 200 mila visualizzazioni su Youtube tra il canale ufficiale di Senhit (https://youtu.be/PwXZANv3zgw) e la pagina ufficiale di Eurovision, su Spotify è stato inserito in 17.634 playlist e ascoltato in 90 Paesi, inoltre è tra i brani più ascoltati della playlist ufficiale su Spotify “EUROVISION 2020” (dati ufficiali diffusi da Spotify Wrapped). La Freaky Queen rappresenterà San Marino TV all’Eurovision Song Contest 2021.

Pangea Onlus (https://pangeaonlus.org/) è un’organizzazione no profit che dal 2002 lavora per favorire lo sviluppo economico e sociale delle donne e delle loro famiglie: attualmente opera in Italia, Afghanistan, India e Colombia. A causa del Covid-19 sono aumentati i conflitti tra le mura domestiche, è aumentata la violenza sulle donne alla mercé di un compagno violento, spesso davanti agli occhi dei figli anch’essi in isolamento forzato. Per aiutare e supportare queste donne e i loro bambini, Fondazione Pangea Onlus ha realizzato il progetto Piccoli Ospiti, un programma di accoglienza e recupero del rapporto genitoriale tra le donne e i figli che sono stati testimoni degli abusi perpetrati contro le loro madri.

