Coronavirus, Justin Timberlake: «Donate e verrete a giocare a golf con me»

Ancheaccetta la sfida di “Allinchallenge” lanciata ieri da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro a sostegno dei più poveri in questo momento di difficoltà dovuto alla pandemia di. Il cantante, invitato a partecipare alla campagna di raccolta fondi dall’attrice Elle DeGeneres, alza la posta, e offre, a chi vorrà donare per la causa, «l’occasione di venire a giocare a golf con me e di stare a cena con me e il leggendario signor Bill Murray al Pebble Beach». Timberlake nomina a sua volta il popolarissimo conduttore Jimmy Fallon e il giocatore di golf Tiger Woods.