Justin Bieber è depresso: il successo e il sesso promiscuo tra le cause

Justin Bieber è alle prese con la depressione. Lo rivela il settimanale “People” secondo cui la popstar è in cura da terapisti ma ha anche il sostegno di un pastore e naturalmente della moglie Hailey Baldwin, sposata lo scorso autunno. Sempre secondo “People”, Bieber sta facendo i conti con alcuni demoni del passato oltre alla mancanza di privacy legata al suo status di celebrity, fin dalla giovane età.



In un’intervista con la moglie che sarà in copertina del prossimo numero di “Vogue”, Bieber ha infatti detto che il suo essere diventato famoso così giovane gli ha causato problemi mentali. In essa tra le altre cose parla della droga, del sesso promiscuo, dei milioni di dollari guadagnati a soli vent’anni ma anche dell’essersi sentito depresso e solo mentre in tournée. © RIPRODUZIONE RISERVATA