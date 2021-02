Dopo 28 anni torna a Santa Cecilia Jukka-Pekka Saraste: il 19 dirige Berio e Čajkovskij

Jukka-Pekka Saraste sul podio dell'Orchestra di Santa Cecilia per i Folk Songs di Luciano Berio e la Sinfonia n. 5 di Čajkovskij. È il programma del concerto che l'Accademia Nazionale propone il 19 febbraio alle 20:30 in live streaming su youtube.com/santacecilia tv e in diretta su Rai Radio3 per la sua stagione digitale.

Il maestro finlandese torna a esibirsi a Roma dopo 28 anni di assenza. La serata si apre con l'omaggio a Luciano Berio, scomparso nel 2003, compositore tra i più famosi al mondo e figura di spicco del XX secolo (e presidente dell'Accademia Nazionale dal 2000 al 2003).

Folk Songs

L'esecuzione dei Folk Songs per voce e orchestra vedrà protagonista il mezzosoprano tedesco Stefanie Irányi. I Folk Songs furono composti nel 1964 come «omaggio all'intelligenza vocale di Cathy Berberian», allora moglie del compositore, e vennero trascritti solo successivamente, nel 1973, per grande orchestra. Sono undici canti popolari provenienti da diverse parti del mondo, che il compositore disse di aver trovato in antologie, vecchi dischi, o appreso dalla viva voce di amici e che ha reinterpretato ritmicamente, metricamente e armonicamente. «E' la prima volta che i Folk Songs, nella versione del 1973, si eseguono nei concerti della stagione sinfonica - dice il presidente di S. Cecilia Michele dall'Ongaro -. Con questo concerto si avvia il progetto dedicato a Luciano Berio che ruota intorno al Concorso di composizione internazionale a lui intitolato e realizzato con diversi partner, tra i quali il centro Studi Luciano Berio».

Il concorso

Il progetto prevede anche l'esecuzione dell'opera commissionata al compositore vincitore della prima edizione del Concorso, Yikeshan Abudushalamu (in prima assoluta il 12 marzo prossimo diretta da Antonio Pappano). Nella seconda parte del concerto Saraste affronterà la la Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Cajkovskij, di cui è celebre lo struggente tema affidato al corno nel secondo movimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA