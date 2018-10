Jovanotti 30 anni dopo, viene rimasterizzato il primo album “For President”

Nel 1988 usciva Jovanotti For President, il primo album di Lorenzo Jovanotti: quest'anno, in occasione del trentesimo anniversario, viene rimasterizzato e ripubblicato con una bonus track,

Walking

, il suo primo singolo di debutto.



L'album sarà disponibile dal 26 ottobre in tre versioni: CD digipack, vinile colorato (180 gr) e 45 giri colorato, che conterrà Gimme Five nel side A e Walking nel side B. Jovanotti For President ha rappresentato una novità assoluta per la musica italiana: per la prima volta, un album prodotto da un team di dj e costruito sulla base di campionamenti e samples, che mescolava rap ed elettronica, ha ottenuto un grandissimo successo occupando per mesi i primi posti delle classifiche.



Oltre alle storiche Go Jovanotti Go, Party President, Funk Lab, Gimme Five, I Need You, Jovanotti Sound, The Rappers, Ragamuffin e Mix uscite per la prima volta nel 1988 l'album conterrà Walking, il singolo che nel 1987 ha segnato l'esordio musicale di Lorenzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA