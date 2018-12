Jovanotti annuncia il “Jova Beach Party” sulle spiagge italiane: si parte il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro

Parte dalla luna per atterrare sulla spiaggia. Presentando la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane, Jovanotti ha raccontato un episodio della sua infanzia. «Il primo ricordo cosciente della mia vita è la sera in cui guardai la tv quasi 50 anni fa lo sbarco sulla luna, avevo 3 anni e vedevo la luna, la luna è la spiaggia dell'universo». «Sarà più di un concerto, più di una festa un format completamente nuovo, una giornata totalmente diversa ogni volta - ha detto Jovanotti - E un mese dopo lo sbarco sulla luna un altro importante evento da ricordare, Woodstock, un nuovo modo di stare al mondo - ha aggiunto - ecco, io il prossimo anno voglio celebrare questi due eventi straordinari».



Gli appuntamenti del tour per la prossima estate saranno 15, due le tappe ancora in via di definizione, sulle spiagge più famose e popolari d'Italia. Il Jova Beach Party sarà «un villaggio, una città temporanea che dura un solo giorno, con ristoranti, il mare accessibile, diverse band, giochi in spiaggia, tanti ospiti che non posso rivelare, potrò anche celebrare matrimoni», ha annunciato il cantautore a Milano. Il tour inizia il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro, si chiude in «una spiaggia» sulle Dolomiti il 24 agosto. «I costi sono alti ma siamo riusciti a ottenere un costo unico per tutte le tappe, il biglietto costa 52 euro e i bambini fino a 8 anni non pagano».

