Joseph Capriati, esce oggi “New horizons”: sorprendente collaborazione con James Senese

Esce su tutte le piattaforme digitali New Horizons, la sorprendente collaborazione tra il dj/producer Joseph Capriati e il sassofonista James Senese. New Horizons è tratto da Metamorfosi, il nuovo album di Capriati in uscita il 4 settembre.Fedele al titolo, il brano esplora orizzonti nuovi nella musica del producer campano, lontani dalla cassa in quattro quarti e dai territori techno di cui Capriati è maestro e pilastro a livello mondiale. New Horizons guarda altrove, e per navigare verso orizzonti nuovi Joseph si avvale di uno straordinario compagno di viaggio: James Senese, un mito della musica internazionale.Senese è un sassofonista che ha attraversato, nella sua lunga carriera, molte tra le più importanti avventure della musica italiana, da Napoli Centrale alla storica band di Pino Daniele con il quale ha superato i confini nazionali, arrivando a diventare un riferimento mondiale di un rinnovamento del pop, del funk e del jazz. Un’impronta forte, tanto che il documentario realizzato su di lui e intitolato semplicemente James, per la regia di Andrea Della Monica, sarà proiettato il prossimo settembre alla Mostra del Cinema di Venezia, all’interno delle Giornate Degli Autori, per il programma Notti Veneziane all’Isola degli Autori.Senese, la tradizione. Capriati, l’innovazione. Una legacy, un’eredità della musica napoletana e italiana, dalle radici fino al presente e poi proiettata nel futuro, per una collaborazione sorprendente. Nelle due versioni di New Horizons (radio ed extended version) convivono la produzione elettronica di Joseph Capriati, in un beat downtempo raffinato ed elegante e di grande impatto, con la tradizione e la maestria di un fuoriclasse come James Senese e del suo sax. Una traccia destinata a lasciare un segno profondo nel panorama musica internazionale.