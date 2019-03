Arriva a Roma Joe Jackson, quarant'anni fa il primo tour: «Faremo le cose in grande»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna in Italia Joe Jackson, l'eclettico artista inglese, per quattro date nei teatri delle principali città italiane,martedi 19 marzo 2019 a Roma all’Auditorium della Conciliazione, organizzato da Ventidieci e Dimensione Eventi. Nel Four Decade Tour ripercorrerà i suoi 40 anni di carriera, dal primo singolo di successo del 1978 Is She Really Going Out With Him? al nuovo album che uscito a gennaio 2019, Fool.Dopo 4 anni di assenza discografica, Joe Jackson torna con un nuovo album, Fool, uscito lo scorso 18 gennaio per Earmusic e suo ventesimo lavoro. Fool è stato co-prodotto dal cantautore e dal produttore Pat Dillett (David Byrne, Sufian Stevens, Glen Hansard). Si conferma anche la stessa formazione di Fast Forward, con Teddy Kumpel alla chitarra, Doug Yowell alla batteria e Graham Maby al basso, con il quale il sodalizio va avanti dal primo album, quarant’anni fa. Fool è stato anticipato dall’uscita di Fabulously Absolute accompagnata da un video live.Joe Jackson dice a proposito del suo tour: “Questo tour sarà incredibile. Sono passati quarant’anni dal primo e abbiamo intenzione di festeggiare a dovere. Non fare le cose in grande sarebbe come passare la sera del tuo compleanno imbronciato. E mentre cercavo di capire come organizzare al meglio questo show, ho pensato di portare cinque album, ognuno a rappresentazione di una decade: Look Sharp (1979), Night And Day (1982), Laughter And Lust (1991), Rain (2008) e Fool (2019). Inoltre, faremo qualche brano estratto dagli altri album e anche delle cover. Non vedo l’ora di festeggiare!”