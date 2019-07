© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno con il suo album di debutto,ha annunciato la pubblicazione di un secondo progetto discografico con Decca. L’annuncio è stato fatto dal palco West Holts del Glastonbury Festival durante la sua esibizione nel pomeriggio di domenica scorsa. Jeff ha rivelato di essere stato nello studio di registrazione di Los Angeles con la sua band “The Mildred Snitzer Orchestra” insieme a una serie di ospiti veramente speciali.Il carismatico attore hollywoodiano è entusiasta di lavorare al nuovo disco che sarà pubblicato entro la fine dell’anno: «Fare un altro album con gli il fantastico team Decca mi fa letteralmente fluttuare in aria. Spero solo che gli ascoltatori percepiscano quello che ho provato quando abbiamo realizzato il disco - un album esplosivo! È fantastico poter rivelare qualcosa del progetto proprio qui a Glastonbury!» dichiara Goldblum. Jeff Goldblum ha suonato il pianoforte per gran parte della sua vita e si è esibito con la sua band negli ultimi 30 anni. Fondamentale per Jeff è stato però l’anno in cui ha accompagnato la star soul-jazz Gregory Porter durante il Graham Norton Show della BBC nel corso della quale l’attore attirò l’attenzione dei dirigenti Decca che gli suggerirono di realizzare un album.Dopo una serie di brillanti recensioni sulla stampa seguite da esibizioni dal vivo in prestigiosi jazz club e locali a Londra, Parigi e Berlino, ottenendo numerosi elogi da parte della critica, Goldblum ha raggiunto con “The Capitol Studios Sessions” il primo posto della classifica jazz sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Quello che è stato uno spettacolo di varietà jazz sempre gremito di pubblico al Rockwell Table and Stage di Los Angeles proposto nel corso degli ultimi cinque anni è ora condiviso con tutti per la gioia degli innumerevoli fan di Goldblum. Al Glastonbury Festival è salito sul palco con l’acclamata cantautrice Sharon Van Etten.