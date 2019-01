Addio a Jean Guillou, ultimo grande organista di fama internazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio all’ultimo grande organista francese di fama mondiale: il compositore e pianista Jean Guillou, titolare del monumentale organo di Saint-Eustache a Parigi per oltre mezzo secolo (1963-2015), è morto ieri a Parigi all’età di 88 anni. Aveva fatto parte di quella formidabile generazione di organisti francesi che aveva compreso Marie-Claire Alain (1926-2013), André Isoir (1935-2016) e Michel Chapuis (1930-2017). Tra massimi organisti di tutti i tempi, Jean Guillou era celebre per le sue esecuzioni. Ha composto brani originali e rilevanti trascrizioni di compositori famosi che hanno arricchito la letteratura organistica. È stato autore inoltre di musiche per il cinema, per il teatro ed ha tenuto concerti d’organi in ogni parte del mondo. Nato ad Angers il 18 aprile 1930, Jean Guillou ha studiato al Conservatorio di Parigi con Marcel Dupré, Maurice Duruflé e Olivier Messiaen. Nominato professore di organo e composizione presso l’Istituto di Musica Sacra di Lisbona nel 1955, si è poi stabilito a Berlino nel 1958, facendo ritorno a Parigi, in seguito alla sua nomina a organista titolare della chiesa di Saint-Eustache, nel 1963.Interprete di rilievo della letteratura organistica dal XVIII secolo ai nostri giorni, Jean Guillou è riconosciuto come un compositore di primo piano con opere che spaziano dalle sinfonie ed i concerti per pianoforte e organo, alla musica da camera e corale, ad opere per organo solista, senza dimenticare la concertazione dell’organo con altri strumenti. Ha arricchito il repertorio organistico attraverso una serie di straordinarie trascrizioni di opere di autori diversi come Bach, Handel, Liszt, Prokofiev, Rachmaninov, Mussorgsky, Tchaikovsky e Stravinsky. Autore del libro “L’Organo, memoria e futuro” (Carrara, 2011) in cui emerge la sua figura di primo piano nel campo della teoria e progettazione degli organi. Nel dicembre 2008 ha inaugurato lo straordinario strumento progettato per la chiesa di Sant Antonio dei Portoghesi a Roma ed ha progettato il nuovo organo per la cattedrale di Leon in Spagna. Jean Guillou ha inciso oltre 100 dischi per la Universal-Philips-Decca, Dorian, Cbs, Festivo, Augure. La maggior parte delle sue composizioni è pubblicata da Schott Music. Per oltre 40 ha tenuto corsi di perfezionamento in tutto il mondo e ha insegnato per 35 anni interpretazione e improvvisazione ai Mesiter Kurse di Zurigo.