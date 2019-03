Jazz, dal TJF nasce il Torino Festival Piemonte per valorizzare artisti e rassegne

Nasce il Torino Jazz Festival Piemonte, mirato a valorizzare i numerosi artisti, le rassegne e gli spettatori di musica jazz sparsi sul territorio partendo da un brand consolidato, il Torino Jazz festival (TJF), quest'anno dal 26 aprile al 4 maggio. Il TJF Piemonte - questo è il nome del nuovo progetto - lo precede dal 16 marzo al 21 aprile, con 14 concerti in 13 località del Piemonte. Si parte il 16 marzo dal Teatro Coccia di Novara con il trio Alessandro Giachero Danse, per proseguire il 22 marzo al Teatro Fassino di Avigliana con Fred Wesley, l’architetto del funk, e allo spazio Hydro di Biella con Nubya Garcia, talento della new wawe londinese. Domenica 24 marzo tocca alla giovanissima e talentuosa Rita Payés accompagnare il trio di Massimo Faraó al Teatrino Civico di Chivasso.



Frankie hi-nrg mc & AljazZeera sono i protagonisti al Toselli di Cuneo mercoledì 27 marzo, di una serata dalle forti contaminazioni musicali in cui si mescolano rap e jazz-rock. Venerdì 29 marzo il Teatro Sociale di Valenza ospita la tromba di Fabrizio Bosso e il Guidi American Quintet, mentre il Diqui di Vercelli apre il suo spazio al trio Noborder con Petrella, Cappellato e Ranghino. Giovedì 4 aprile, Louis Sclavis, uno dei grandi protagonisti della musica improvvisata europea, è al Teatro la Fabbrica di Villadossola per sperimentare con Federico Marchesano brani musicali che abbracciano il minimalismo, la psichedelia, il rock e il jazz. TJF Piemonte ritorna a Valenza il 5 aprile, dove il trio di Andrea Pozza incontra Harry Allen. Lo stesso giorno ad Asti nello spazio Fuoriluogo quattro giovani musicisti incontrano un musicteller, per un concerto-racconto sui brani che hanno cambiato il nostro immaginario collettivo.



Doppio appuntamento al Teatro Parvum di Alessandria sabato 6 aprile con Mattia Chiappin Quartet e Spigoli Trio. Giovedì 11 aprile, la Torino Jazz Orchestra diretta da Fulvio Albano, con ospiti d’eccezione quali Dusko Gojkovic, Dino e Franco Piana, sale sul palco del Teatro Alfieri di Asti per un tributo al maestro astigiano Gianni Basso. Il giorno seguente, venerdì 12 Aprile al Teatro Rosmini di Borgomanero, va in scena “Venere”, un elogio alla figura della donna attraverso alcuni brani preceduti da brevi letture. TJF Piemonte si conclude a Bardonecchia il 21 aprile con Gian LuigiCarlone, Giorgio Li Calzi e Johnson Righeira per un trio improbabile e radicale.

