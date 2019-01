Jazz, lunedì alla Casa del Cinema il documentario sul Music Inn, lo storico club dove suonarono Chet Baker e Charlie Mingus

In quella cantina umida sono passati i più grandi, come in nessun altro jazz club in Italia: da Chet Baker a Bill Evans, da Charlie Mingus a Dexter Gordon e Max Roach. Un documentario di Stefano Landini e Toni Lama ripercorre la storia del Music Inn, lo storico locale a largo dei Fiorentini a Roma.

Cinema Cocktail Bar. Storie jazz di Roma, di note, di amori

alle 17,30 alla Casa del Cinema (ingresso gratuito). Il documentario ripercorre la storia del jazz club insieme a numerosi testimoni di quel tempo, artisti e studiosi come Giovanni Tommaso, Renzo Arbore, Pupi Avati, Bruno Biriaco, Franco D'Andrea, Antonello Salis, Roberto Gatto, Adriano Mazzoletti, Amedeo Tommasi. La colonna sonora originale è firmata da Massimo Fedeli, che dopo la proiezione si esibirà con il suo ensemble jazz.



Su modello del FolkStudio nel 1969 nacque il Blue note, in via dei Cappellari, che, privo di licenza per somministrare alcolici, non ebbe lunga vita ma ospitò musicisti come Jean Luc Ponty, Phil Woods, Johnny Griffin e Dexter Gordon. Nel 1971 il principe Pepito Pignatelli, malato di jazz ed eccentrico personaggio, assieme alla moglie Picchi in una cantina abbandonata, rilevata da un'Arciconfraternita, aprì il Music Inn alle spalle di via Giulia che diventò presto ritrovo internazionale di musicisti che poi scrissero la storia del jazz, nonché luogo-fucina di fermenti letterari, sociali e musicali. Qui suonarono i giovani Massimo Urbani, Maurizio Giammarco, Danilo Rea, Roberto Gatto, Enrico Pieranunzi, Antonello Salis, e i colleghi più maturi Giovanni Tommaso, Franco D'Andrea, Gegè Munari.

” verrà proiettato lunedì 4 febbraio