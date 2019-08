James Blunt, al via il tour: concerto a Roma il 28 marzo

Nemmeno il tempo di annunciare l’uscita del suo sesto album in studio, Once Upon a Mind, atteso il 25 ottobre su etichetta Atlantic Recods, che James Blunt presenta oggi il suo nuovo tour in Europa, che prevede tre date italiane: il 25 marzo al Mediolanum Forum di Milano, il 27 alla Kioene Arena di Padova e il 28 al Palazzo dello Sport a Roma. Il tour partirà ufficialmente il 14 febbraio a Birmingham e si concluderà alla Royal Albert Hall di Londra. I biglietti saranno disponibili dalle 10 di venerdì 6 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. © RIPRODUZIONE RISERVATA