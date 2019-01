J-Ax e la canzone per il figlio: «La vita l'ha scritta per me, ma non sono un family man»

Ultimo aggiornamento: 20:41

“Mi ha spinto a farla il fatto che la storia abbia avuto un lieto fine, un po' come quasi tutte le mie canzoni”. Parola diche con il suo brano “Tutto tuo madre”, dedicato al figlio(e alla moglie Eliana Cocker ), che ha riscosso un grande successo: «Una bella favola che ho ritenuto doveroso raccontare. Il pezzo però non l’ho davvero scritto io: lo ha scritto la vita per me. Io l’ho solo ricopiato (…) È tutto lì dentro, la vicenda, gli stati d' animo. Non voglio lucrarci sopra o giocarmi la figura di family man».Ora la sua vita è cambiata e si dedica con piacere al mestiere di papà, soprattutto i prima mattina quando i suoi fan ancora dormono: «Mi piace tantissimo e delegare ad altri sarebbe innaturale - ha spiegato a "Liberi tutti" del "Corriere della Sera" - A volte penso che per qualcuno il successo e la notorietà siano scuse per poter essere pigri, lasciando che sia una tata a fare tutto. Io faccio volentieri il papà. E poi alle 7,30 del mattino c' è poca gente che mi chiede i selfie per strada».Tornato al successo dopo l'esperienza con gli "Articolo 31", è stato più volte dato per finito fino alla svolta musicale a “The voice of Italy” con Suor Cristina: «Quelle eclatanti sono state almeno tre. Ogni volta si diceva che ero un fallito, o che lo eravamo in due nel caso degli Articolo 31. Ma ogni volta abbiamo trovato il modo di tornare a colpire il cuore del pubblico. E poi la ripartenza pop l'ha voluta Dio, mandandomi suor Cristina, che è stata nella mia squadra a The Voice of Italy».