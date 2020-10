J-Ax feat. Mr. Rain, il nuovo singolo “Via di qua” in uscita il 9 ottobre

Grande attesa per Via di qua, il nuovo singolo di J-Ax feat. Mr. Rain in uscita venerdì 9 ottobre. J-Ax, pioniere del rap, cantautore e producer con oltre 28 anni di carriera, incontra il pluricertificato cantautore rap tra i più maturi della scena italiana capace di indagare nella profondità dei sentimenti. Da questo felice sodalizio nasce Via di qua, un brano di grande intensità che dà voce a chi non si allinea alle regole imposte dalla società benpensante. Da oggi il brano è disponibile in presave su Spotify. © RIPRODUZIONE RISERVATA