Ivana Spagna e Davi Wornel insieme per " I Want To Know What love is"

Ivana Spagna e Davi Wornel si uniscono per realizzare un brano che ha fatto sognare milioni di persone negli anni 80, dietro questa collaborazione c’è qualcosa d’insolito e misterioso. Per l’occasione musicisti internazionali del calibro di Vinnie Colaiuta, Abraham Laboriel e Michael Landau, si sono riuniti per dare il loro contributo al progetto. Tutto inizia da un sogno di Davi, artista sensibile, legato alla fede cristiana. Davi sogna di incontrare una donna per strada che si presenta come Spagna e dopo un breve cammino insieme, i due si uniscono ad una folla di persone regalando loro gioia e speranza. Al risveglio, Davi, emozionato e sconvolto, chiama un suo amico per raccontare il sogno: racconta di non aver mai conosciuto Spagna prima d’ora, benché ne ricordasse giusto qualche successo.

Davi Wornel e Ivana Spagna: due anime guidate da una "luce divina"

Qualche settimana dopo rientra in Italia, invitato a Milano per cantare in un evento Gospel e al mattino seguente, perso l’aereo e accompagnato in stazione, incontra sul treno un giovane musicista. «Sei un artista?» esordisce curioso il ragazzo. «Perché questa domanda?» non essendo conosciuto in Italia Davi risponde perplesso. «Non so perché ma hai qualcosa, una specie di aura che mi ha fatto capire che sei un artista e una persona molto profonda». Dopo un breve scambio d’informazioni, Davi scopre che il ragazzo suona da anni con Ivana Spagna e ne approfitta per raccontare del sogno. Il giovane, così, lo invita a Cosenza per incontrare Ivana, in occasione di un suo concerto.



Dell’incontro con Davi, Spagna conserva un ricordo speciale: dalla chiacchierata in camerino alla proposta di un duetto insieme. Spagna afferma: «Quando mi capitano delle cose belle è grazia ricevuta non è mai niente di dovuto per cui mi godo tutto proprio al massimo e ogni volta che mi capita qualcosa di bello dico grazie Signore che mi hai dato una mano un’altra volta. Penso che alla fine siamo tutti incamminati in un sentiero dove ha già deciso tante cose, ci sono dei segnali che se uno vuole captare arrivano e ci aiutano a fare capire meglio quello che dobbiamo fare. La collaborazione con Davi non è nata attraverso la musica ma attraverso di uno di questi cammini di cui parlavo prima, attraverso un percorso di fede, un cammino nel quale ci siamo trovati, attraverso anche la preghiera, da li è nata una collaborazione. Davi ha avuto questa idea, a me è piaciuto subito fare questa canzone insieme, si tratta di un remake di un brano bellissimo che sognavo di fare da una vita, Dio mi ha dato questa opportunità e credo che anche questo era già segnato».



D’altra parte anche per Davi, Ivana riflette un’immagine affine, accomunata da un’identità spirituale fraterna dai tratti complementari. «Quando ho incontrato Spagna nel suo camerino ho visto in lei una figura angelica, con un’aura speciale, sentivo un legame spirituale forte, entrambi abbiamo scoperto di essere in contatto con gli angeli e ricordo che per l’occasione gli regalai un oggetto a me caro. Spagna apprezzò molto quel dono e dopo avermi ringraziato, disse qualcosa che in quel momento non capivo ma che riguardava un mio progetto futuro, un progetto che ancora neanche immaginavo, e che, come una profezia autoavverante, si sarebbe realizzato a breve. Non posso dire di cosa si trattasse, ma la cosa certa è che a distanza di qualche anno si è realmente concretizzato!»

Il brano ripreso dalla band Foreigner



“I Want To Know What love is” del gruppo americano Foreigner, vuole essere un inno alla ricerca dell’amore. Davi Wornel e Ivana Spagna ne approfittano attraverso questo brano per trasmettere un messaggio d’amore, il senso profondo della vita e il fine ultimo di ogni nostro sentire. I due artisti sono convinti che più che mai oggi l’uomo è in cerca di amore, ed è proprio attraverso la musica che vogliono trasmettere questo valore profondo.

Davi: «Il mondo ha bisogno di gioia, di pace, è questo che Dio vuole da noi. Lo scoraggiamento viene dalla natura umana, ma anche dal male. È forte la tentazione di rispondere alla violenza con la violenza, all’oppressione con la guerra, ma solo l’amore può fermare questi mali».



Spagna: «Impariamo a vivere con semplicità, con umiltà, con pazienza, viviamo nella concordia e nella pace. Il mondo ha bisogno d’amore, di generosità, che il fratello più saggio tenda la mano al fratello più debole».

Spesso gli uomini si dilaniano tra loro perché non hanno ricevuto amore: è tempo di distribuire quest’amore, il mondo ha bisogno, oggi più che mai, della nostra testimonianza di perdono, di amore, di compassione.