NoiConGliInfermieri, su tutte le piattaforme digitali il brano “In Prima Linea” a sostegno degli “angeli” degli ospedali

Nessuno di loro si è tirato indietro, hanno sopportato stress e isolamento, svolgendo un ruolo professionale ma anche e soprattutto umanitario. E adesso arriva una canzone a sostenerli, o meglio a sostenere l’iniziativa #NoiConGliInfermieri. Da oggi, in occasione della Giornata internazionale degli Infermieri e nel bicentenario della nascita di Florence Nightingale (madre dell’infermieristica moderna), è disponibile su tutte le piattaforme digitali il brano inedito “In Prima Linea” realizzato dall’Associazione culturale Claudio Moretti per dare voce alla raccolta fondi #NoiConGliInfermieri promossa dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).

La canzone è interpretata in “stile Covid-19”, ossia ognuno dalla propria abitazione e con il solo accompagnamento di un pianoforte a coda, da Danilo Amerio, Sherrita Duran e Franco Fasano e nasce per ringraziare gli infermieri per quello che stanno facendo e fanno tutti i giorni per proteggere le nostre vite. Il brano è disponibile da oggi su tutte le piattaforme al prezzo standard di 1,29 euro. Il ricavato dalla vendita sarà devoluto a favore dell’iniziativa #NoiConGliInfermieri avviata dalla FNOPI per supportare tutti gli infermieri impegnati in prima linea.



«Il Covid-19 ha colpito duro e all’improvviso lasciando una scia di dolore in molti di noi – dice Christian Moretti, direttore artistico dell’Assocazione culturale Claudio Moretti, nata nel 2004, e curatore dell’iniziativa – Lo sgomento, il senso di impotenza e la clausura forzata che ci tenevano lontani dagli affetti più cari sono stati alleviati dalla consapevolezza di sapere che vicino ai nostri parenti e amici ricoverati c’erano delle persone speciali che se ne prendevano cura. Gli artisti che ho chiamato hanno aderito subito al progetto, considerando che l'idea è nata due settimane fa e la canzone il weekend scorso. Danilo Amerio è un cantautore piemontese che ha partecipato anche a Sanremo, Franco Fasano un compositore autore di grandi successi, e Sherrita Duran la cantante gospel che si è esibita con Irama sul palco dell'Ariston. Ciascuno a casa propria, hanno realizzato questo brano che punta molto sull'emozione, con le immagini che ci siamo abituati a vedere in questi giorni». Al progetto ha collaborato anche l’artista Massimo Pasca, uno dei più attivi live painter italiani, che ha concesso per la realizzazione della copertina l’utilizzo di una sua opera.



Da sempre l’Associazione Culturale Claudio Moretti affianca l’attività culturale a quella benefica; come in occasione del progetto “Caro papà Natale

realizzato tra il 2008 e il 2011 con la collaborazione di cento artisti di fama nazionale e internazionale – attori, cantanti, comici e conduttori tv – che ha consentito di realizzare 77 aule informatiche per i bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, nelle case di accoglienza, nelle oncoematologie pediatriche, case famiglia e istituti riabilitativi in 14 regioni italiane. Dotazioni informatiche che, in alcuni ospedali, sono state utili anche in questo periodo di isolamento.

