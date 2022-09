Indie Jungle Fest, Sky Arte ed Erma Pictures a Venezia 79

Lunedì 5 Settembre 2022, 16:21

Indie Jungle, format televisivo dedicato alla musica dal vivo in onda su Sky Arte, sbarca al Lido di Venezia: il 5, 6 e 7 settembre, presso l’Aeroporto Nicelli, è in programma “Indie Jungle Fest”, la serie di concerti esclusivi organizzati da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Aeroporto Nicelli per presentare la nuova stagione di “Indie Jungle”.Le tre serate, tutte a ingresso libero fino ad esaurimento posti, vedranno sul palco Fulminacci, Ditonellapiaga, Calibro 35 e La Rappresentante di Lista.