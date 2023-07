In anteprima il video del nuovo brano di Tarsia: "Estate"

“Estate” è il nuovo singolo di Tarsia dal mood latineggiante-ballabile ed è impreziosito dallo splendido assolo finale della tromba di Fabrizio Bosso. Il brano, prodotto da Fernando Alba e Seby Burgio per Maqueta Records, racconta l’estate tra i vicoli della città e la voglia di scappare in vacanza ed è caratterizzato da elementi di matrice soul_ jazz che fondono l'elettronica con suoni acustici, leggeri e accattivanti. Il pezzo, che sarà distribuito da Artist First ed edito da Maqueta Records e Musikeria, è stato mixato da Fernando Alba e masterizzato ai Forward Studios con Carmine Simeone. Tarsia è accompagnata dalla chitarra classica di Egidio Marchitelli e dalle drum-machine di Simone Polizzi-

Spiega l’artista a proposito del brano: “Estate è come un cocktail estivo, lo bevi quando hai voglia di freschezza, di spensieratezza e di andare incontro alle emozioni che solo la stagione più calda dell’anno può darti.

In fase di produzione abbiamo pensato ad uno stile pop, con atmosfere mediterranee, in cui le chitarre ed altri strumenti acustici, si mescolando con i suoni elettronici, dando vita così un sound moderno, dalle sonorità estive. Il tutto è stato impreziosito dall’assolo di Fabrizio Bosso, che riuscito a portare il brano in un’atmosfera elegante e raffinata.”