Ildebrando Pizzetti: a 50 anni dalla scomparsa la sua musica torna a Siena

L'Accademia Chigiana di Siena celebra Ildebrando Pizzetti (1880-1968) - compositore, critico, letterato, personalità significativa del Novecento musicale italiano - a cinquant'anni dalla scomparsa con una giornata di studi a lui dedicata, martedì prossimo, 30 ottobre, realizzata in collaborazione con l'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, l'Opera della Metropolitana e l'Arcidiocesi di Siena, Colle Val d'Elsa e Montalcino.



Tra i primi collaboratori della rivista

La Voce

fondata a Firenze nel 1908 da Prezzolini, Pizzetti si adoperò con opere e opinioni per spingere la ricerca musicale italiana verso radici e tratti identitari nazionalì al di là dell'eredità del melodramma ottocentesco. In bilico tra l'estetismo arcaizzante di d'Annunzio, di cui fu a lungo collaboratore, e il modernismo di Casella, con il quale fondò nel 1917 insieme a Malipiero e Respighi la Società Italiana di Musica Moderna, Pizzetti scelse di riferirsi ai miti fondativi del medioevo e della classicità ellenistica attraverso citazioni, procedure in prestito e reinvenzioni, tenendo sempre insieme le componenti letterarie e musicali.

La prima parte della giornata, dalle ore 10 alle ore 13, sarà specificamente dedicata a uno dei campi di ricerca maggiormente battuti dal compositore, la relazione fra teatro classico e dramma musicale. La seconda parte, dalle ore 15 alle ore 17.30, spazierà su argomenti che vanno dai rapporti tra Pizzetti e la Chigiana alle musiche di scena per il Teatro Greco di Siracusa, dagli esordi gregoriani di Pizzetti a un resoconto della sua figura di 'classico contemporaneò. Ma gli esiti artistici di Pizzetti appaiono oggi ancora più chiari in particolare nel campo della musica corale. Per questo motivo, la Giornata offrirà ben due concerti, nei quali si esibiranno il Coro dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico di Siracusa, diretto da Marco Podda, e il Coro della Cattedrale di Siena

Guido Chigi Saracini

, diretto da Lorenzo Donati.

