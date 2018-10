Il ritorno dei Tokio Hotel: la rock band tedesca in Italia per tre concerti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo i live a novembre 2017, a grande richiesta i Tokio Hotel tornano in Italia nel maggio 2019 per tre date. Il tour partirà da Milano il 7 maggio al Fabrique, proseguirà a Roma il 9 maggio all’Atlantico Live, per poi arrivare il 10 maggio all’Estragon di Bologna. Con queste parole, Bill Kaulitz, voce del gruppo, descrive la nuova tournée: «Un’esperienza magica vissuta la scorsa estate ha ispirato il concept di questo nuovo show. Stiamo già pensando a una scaletta speciale che stupisca tutti i nostri fan». Recentemente la band, in continua evoluzione e costantemente capace di reinventarsi, ha anche annunciato la pubblicazione nel 2019 del suo sesto album.Senza mai abbandonare il loro personalissimo modo di scrivere e comporre musica e restando sempre aperti a nuove esperienze sonore, Bill, Tom, Gustav e Georg continuano a sperimentare. La band è diventata famosa in tutto il mondo per le produzioni dal vivo, tela su cui si sviluppano gli affascinanti paesaggi sonori che li caratterizzano. Bill, in particolare, è la forza creativa dietro i costumi di scena e le scenografie mozzafiato.Dal 2005 i gemelli Kaulitz hanno compiuto molte metamorfosi, tanto artistiche quanto di look. Con più di 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, certificazioni platino in ben 68 paesi e oltre 110 premi nazionali e internazionali – tra cuicinque European Music Awards, quattro MTV Latin Music Awards e anche l’MTV Japan Music Award – i Tokio Hotel sono diventati una delle rock band tedesche più famose degli ultimi vent’anni.