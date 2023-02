Il ritmo di dj Luca Mollo dopo hit Mania scala anche Hit Parade Dance

Riparte di slancio il 2023 di Lex Ollom, il dj calabrese Luca Mollo, dopo il successo su Itunes della sua compilation dance Hit Mania Dance e il primato ottenuto proprio alla finale del 2022 con il brano I Was Wrong utilizzato come colonna sonora della raccolta. Da poco Luca Mollo ha fatto uscire i brani Bad Love e Ti Amerò, mentre Please Believe, dopo aver ben perfomato all'estero, è stata scelta come colonna sonora dei gol della Domenica Sportiva, su Raidue.

Mollo è partito da Capo Bonifati, in provincia di Cosenza, per avviare la scalata: ora si muove tra Milano, Roma e Bastia in Corsica. E proprio in queste ore arriva la notizia che il lavoro di Lex Ollom è entrato in Hit Parade Dance.

Ricordiamo che proprio Hit Mania Dance - siamo alla soglia dei trent'anni - è stata trampolino di lancio per artisti del calibro di Gigi Dag D'Agostino, Gabry Ponte e Lady Gaga.