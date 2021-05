La “​Risurrezione” di Mahler per il ritorno del maestro Chung al Festival del Maggio

L’83esima edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino prosegue, il 5 maggio 2021 alle ore 20, con il ritorno del maestro Myung-Whun Chung sul podio per dirigere il Coro e l’Orchestra del Maggio nella Sinfonia n. 2 in do minore per soli, coro e orchestra, Risurrezione, di Gustav Mahler con le voci soliste del soprano Christiane Karg e del mezzosoprano Claudia Huckle. Maestro del Coro: Lorenzo Fratini.

Gustav Mahler

Il maestro Myung-Whun Chung salirà nuovamente sul podio del Maggio per un altro appuntamento della sezione sinfonica del Festival, il 9 maggio 2021, dedicato al compositore Gustav Mahler: in programma la Sinfonia n. 9 in re maggiore. L’ultimo appuntamento del maestro a Firenze era stato in occasione dell’82° Festival del Maggio, il 23 maggio 2019, per un programma dedicato a Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms. Voci soliste nella Sinfonia n.2 di Mahler il soprano Christiane Karg, che ha recentemente debuttato sul palco del Maggio in occasione del Requiem mozartiano diretto dal maestro Daniel Harding e il mezzosoprano Claudia Huckle, che sale per la prima volta sul palco fiorentino.

Il concerto del Maestro Myung-Whun Chung sarà registrato e, successivamente, trasmesso in streaming sulla piattaforma It’s Art che debutterà il 31 maggio 2021.

