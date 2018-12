Domenica 16 dicembre Laura Pausini e Biagio Antonacci ospiti di Fazio presentano per la prima volta dal vivo “Il coraggio di andare”

Dopo l’annuncio del tour nei principali stadi italiani, che li vedrà protagonisti con dieci appuntamenti live dal 26 giugno 2019, domenica 16 dicembre Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno ospiti di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” (in onda su Rai 1 dalle ore 20.35) e presenteranno per la prima volta dal vivo “Il coraggio di andare”. La Pausini racconterà l’esperienza della vittoria del suo quarto Latin Grammy e la nuova special edition “Fatti sentire ancora”, e l’amicizia con Antonacci. “Il coraggio di andare”, scritto da Tony Maiello (testo firmato a quattro mani con la stessa Pausini, musica di Maiello, Salvati, Palmosi, Rettani), è contenuto in “Fatti sentire ancora” (Atlantic/Warner Music), la special edition del disco “Fatti sentire”, grazie al quale Laura Pausini ha trionfato ai Latin Grammy Awards nella categoria "Best Traditional Pop Vocal Album", unica cantante italiana ad aver collezionato nella sua carriera 4 Latin Grammy Awards e 1 Grammy americano.



“Fatti sentire ancora” è impreziosita nella versione fisica dal dvd con il concerto-evento (sold out) al Circo Massimo di Roma che si è tenuto a luglio 2018 (Laura Pausini è stata la prima donna ad esibirsi live al Circo Massimo, mettendo a segno ben due concerti sold out) e da un libro-magazine di 100 pagine. Dal 26 giugno 2019 (il 29 allo Stadio Olimpico di Roma) le due icone della musica pop saranno in tour nei principali stadi italiani. Data dopo data, gli artisti emozioneranno il loro pubblico con duetti inediti, i loro grandi classici e le loro più recenti hit.

