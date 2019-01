Il Ballo della vita dei Maneskin continua con Fear for Nobody: dal 18 alla radio

Dal 18 gennaio 2019 sarà in rotazione radiofonica “Fear for Nobody”, il nuovo singolo in inglese dei Måneskin, estratto da “Il Ballo della vita” (uscito lo scorso 26 ottobre per Sony Music), il progetto discografico da record della band con 100 milioni di stream e già certificato doppio disco di platino, che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli in top ten.



“Fear for Nobody” nasce da un riff di basso accattivante, arricchito dall’utilizzo dei fiati che rimandano al filone della dance. Ispirato dagli stimoli che la dimensione live ha regalato alla band e dall’urgenza di tradurre queste sensazioni in musica, il brano ha sonorità intense, che riflettono l’attitudine rock della band.



Il titolo ha un’accezione estremamente positiva e fornisce una prima chiave d’interpretazione del brano, veicolando il messaggio di cui i ragazzi si fanno portatori. Tema centrale è infatti l’invito a lottare per perseguire i propri obiettivi, senza avere paura di nessuno, senza farsi fermare dagli ostacoli che possono intralciare la strada verso la realizzazione dei propri sogni.



La band, inoltre, annuncia il sold out dei concerti di Londra (22 febbraio 2019 @ Oslo) e Lugano (28 febbraio @ Palazzo dei congressi) del loro “Il ballo della vita – European Tour 2019”, confermando così la sua naturale vocazione internazionale. A grande richiesta, a Londra si raddoppia con il live di domenica 24 febbraio 2019 @ Oslo.



Durante la tournée europea, in partenza il 6 febbraio, i Måneskin stupiranno il pubblico estero con uno show imperdibile, calcando i palchi di Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e Germania.

