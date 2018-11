I “Tempi migliori" dei Viito diventano “La prima pietra” del nuovo film di Ravello

Il nuovo singolo dei VIITO “Tempi migliori” è il tema principale della colonna sonora del film “La prima pietra”, al cinema dal 22 novembre, diretto da Rolando Ravello con Valerio Aprea, Iaia Forte, Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Kasia Smutniak, Serra Yılmaz.



Il brano è una ballata che fotografa l’Italia vista dagli occhi di un giovane alle prese con le difficoltà e le contraddizioni dei nostri giorni, ma anche un moto di entusiasmo e rivincita che una generazione sta silenziosamente coltivare.



“Tempi migliori” è l’ultimo singolo estratto dal loro album d’esordio “Troppoforte” uscito lo scorso 7 settembre per Sugar, sull’onda del successo dei precedenti singoli “Bella come Roma”, “Industria Porno”, “Una festa”, “Compro oro” che hanno conquistato pubblico e critica e con 10 milioni di stream su Spotify e decine di concerti da sing-along. Il film è prodotto da Domenico Procacci e tratto dall’opera teatrale di Stefano Massini, che ne firma anche il soggetto, il film è sceneggiato da Rolando Ravello e Stefano Di Santi ed è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Fandango.



Da novembre, i Viito saranno live nei principali club italiani per presentare il loro album di debutto. Il “Troppoforte tour 2018”, organizzato da Magellano Concerti. Queste le prossime date: il 9 novembre al Largo Venue di Roma e poi il 14 al Magnolia di Milano, il 15 al Covo di Bologna e il 16 al Viper Theatre di Firenze. Il 13 dicembre la tournée toccherà poi Torino all’Hiroshima Mon Amour, il 15 a Livorno al The Cage, il 20 al Duel Beat di Napoli, il 21 a l’Anche Cinema di Bari, il 28 alla Latteria Molloy di Brescia, il 29 il Totem di Vicenza. Il 18 gennaio la band sarà a Parma al Campus Industry Music e il 19 all’Urban di Perugia.

