I Pink Floyd Legend tornano a Roma ad agosto per un concerto “evento”

“Atom Heart Mother” il concerto-evento dei Pink Floyd Legend che ha incassato il tutto esaurito in ogni sua data, dagli Arcimboldi di Milano allo Sferisferio di Macerata, dal Teatro Romano di Ostia Antica a quello di Verona, dall’Augusteo di Napoli al Colosseo di Torino, alla Sala Santa Cecilia, torna a Roma il primo agosto alla Cavea del Parco della Musica.Un grande successo dovuto alla realizzazione “unica e speciale” della celebre suite. Dal 2012 i Pink Floyd Legend, infatti, sono i soli ad eseguire “Atom” nella versione integrale accompagnati da Coro e Orchestra seguendo la partitura originale, e autografata, del compositore Ron Geesin con il quale i Legend hanno sottoscritto un sodalizio artistico durante un incontro a Londra. L’ensemble, che conta oltre 130 elementi, comprende anche gli Ottonidautore e il Quartetto Sharareh, quartetto d’archi tutto al femminile, tutti diretti dal Maestro Giovanni Cernicchiaro. Nel corso del concerto non mancheranno comunque i più grandi successi del gruppo britannico, da quelli degli esordi a quelli più recenti, che i Pink Floyd Legend, suoneranno nella loro classica formazione. I Legend, saranno ancora in tour con Atom il 26 e 27 novembre al Teatro Dal Verme di Milano, il 5 dicembre al Teatro Ariston di Sanremo, il 6 e 7 dicembre al Teatro Colosseo a Torino e il 10 dicembre al Teatro Verdi di Firenze.I Legend sono impegnati in un altro prestigioso progetto di danza e musica dal vivo, dal titolo “Shine- Pink Floyd Moon” con le coreografie e la regia del celebre Micha van Hoecke e interpretato dai solisti e corpo di ballo Compagnia Daniele Cipriani. Un immaginifico viaggio nel mondo della luna su uno spazio scenico in continua trasformazione grazie a sapienti giochi luce, laser, videoproiezioni. Dopo l’anteprima assoluta il 5 giugno al Teatro Pergolesi di Jesi, “Shine” è andato in scena in prima mondiale al Ravenna Festival l’8 giugno, per continuare ad Assisi alla Lyrick Summer Arena il 24 luglio, il 2 agosto al Parco Archeologico Scolacium di Borgia (Cz), il 5 settembre al Teatro romano di Verona e il 7 settembre allo Sferisterio di Macerata per proseguire, a partire da novembre, con la stagione 2019/2020 nei maggiori teatri italiani, tra cui il Teatro Olimpico di Roma (3-8 marzo 2020), nell’ambito delle «Giornate della Danza» dell’Accademia Filarmonica Romana. Nati nel 2005, i Pink Floyd Legend sono oggi riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, grazie alla realizzazione di show perfetti, frutto dello studio approfondito delle partiture e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni, grazie ai quali hanno realizzato quasi 100mila spettatori.