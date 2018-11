Nuovo lp per i Muse, “Simulation Theory”: la band il 13 dicembre a X Factor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce il 9 novembre “Simulation Theory”, il nuovo e ottavo album dei Muse. Gli undici brani che lo compongono sono stati prodotti dalla band, insieme a diversi produttori rinomati tra i quali Rich Costey, Mike Elizondo, Shellback e Timbaland. Ogni canzone dell’album sarà accompagnata da un video. Giovedì 13 dicembre i Muse saranno i super ospiti internazionali della finale di X Factor 2018 in onda alle 21.15 su Sky Uno in diretta dal Mediolanum Forum di Assago e torneranno in Italia l’estate del 2019 nelle preannunciate date di Milano e Roma.I singoli “Something Human”, “Thought Contagion”, “Dig Down”, come pure i brani “The Dark Side” e “Pressure”, sono tutti disponibili come download quando si pre-ordina l’album. “The Dark Side” è la classica canzone dei Muse, con la voce immediatamente riconoscibile di Matt Bellamy, chitarre roventi e la sezione ritmica di Chris Wolstenholme e Dominic Howard che sono diventati i marchi di fabbrica del sound capace di riempire gli stadi dei Muse.“Simulation Theory” sarà pubblicato in tre formati: Standard (11 brani), Deluxe (16 brani) e Super Deluxe (21 brani). Tra i brani in più rispetto a quelli contenuti nella versione standard una versione acustica gospel di ”Dig Down”, la partecipazione della UCLA Bruin Marching Band in “Pressure”, una versione dal vivo di “Thought Contagion”, versioni acustiche di diversi brani tra cui “Something Human” e versioni “Alternate Reality” di “Algorithm” e “The Dark Side”. I Muse sono Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme. Il loro ultimo album in studio, Drones, fu pubblicato a Giugno 2015 e debuttò al Numero 1 in 21 paesi, tra cui il loro primo Numero 1 in America. Nel Febbraio 2016, l’album finì per vincere un Grammy Award, il loro secondo, per Best Rock Album. Dal loro debutto nel 1994, i Muse hanno pubblicato sette album in studio e venduto 20 milioni di album in tutto il mondo. Considerati dai più come una delle migliori band dal vivo al mondo, i Muse hanno vinto diversi riconoscimenti musicali tra i quali due Grammy Awards, un American Music Award, cinque MTV Europe Music Awards, due Brit Awards, dieci NME Awards e sette Q Awards, tra gli altri.