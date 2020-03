I Genesis tornano insieme: Rutherford, Collins e Banks in concerto a fine anno ma solo in Gran Bretagna e Irlanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per ora solo Gran Bretagna e Irlanda e i biglietti saranno in vendita dal 6 marzo. E' il tour che vedrà ancora una volta insieme i Genesis, o meglio, quello che ne resta. Ecco le date16 novembre alla 3 arena di Dublino (Irlanda)19 novembre alla SSE Arena di Belfast (Irlanda del Nord)23 novembre alla M&S Bank Arena di Liverpool (Inghilterra)26 novembre alla First Direct Arena di Leeds (Inghilterra)29 e 30 novembre alla O2 Arena di Londra (Inghilterra)2 dicembre alla Manchester Arena di Manchester (Inghilterra)5 dicembre alla Birmingham Arena di Birmingham (Inghilterra)8 dicembre alla SSE Hydro Arena di Glasgow (Scozia)11 dicembre alla 3 Utilita Arena di Newcastle (Inghilterra)Phil Collins & Co., dopo l'ultima tournée del 2007 che aveva toccato anche Roma, con lo storico e spettacolare concerto a Circo Massimo, dunque ci riprovano. L'annuncio è arrivato dalla trasmissione di Zoe Ball su BBC Radio 2, ma era già stato anticipato da numerosi giornali e tabloid inglesi come il Sun qualche giorno prima.Una reunion a metà visto che del gruppo ci saranno solo Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks. Peter Gabriel e Steve Hackett restano fuori anche se il sogno di ogni vero "genesisiano" è quello di vedere la stessa band che ha suonato fino a The lamb lies down on Broadway nel 1974.