I Cure celebrano il quarantesimo anniversario con un album in tiratura limitata

Meno di un anno prima della loro inclusione nella Hall of Fame del Rock and Roll, The Cure hanno celebrato il loro 40 ° anniversario. Il 18 ottobre 2019, Eagle Vision renderà disponibili due speciali performance dei Cure per sottolineare questo importante traguardo. 40 LIVE - CURÆTION-25 + ANNIVERSARY sarà pubblicato in 2 Edizioni Deluxe stampate in tiratura limitata ("2Bluray + 4CD" e "2DVD + 4CD’" per oltre 9 ore di contenuti, ciascuna comprensiva di un libro di 40 pagine), oltre che nelle speciali confezioni "2Bluray" e "2DVD", anch’esse stampate in tiratura limitata, e ai formati digitali.



Il primo spettacolo - CURÆTION-25: From There To Here | From Here To There - è stato ripreso durante la decima ed ultima serata del 25 ° Meltdown Festival (curata dal cantante Robert Smith) alla Royal Festival Hall di Londra nel giugno 2018. Presentato in HD con audio surround 5.1, Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell e Reeves Gabrels hanno eseguito in ordine cronologico una canzone da ciascuno dei 13 album in studio della band, rappresentando sul palco l'evoluzione della musica dei Cure. La narrazione musicale live è stata tuttavia interrotta da alcune nuove canzoni, inedite, che hanno regalato uno sguardo sul futuro della band. La leggendaria "Boys Don’t Cry" ha chiuso infine il cerchio magico di un evento memorabile.



Proiettato nelle sale di tutto il mondo solo la scorsa settimana, ANNIVERSARY: 1978-2018 Live In Hyde Park London è un altro grande concerto, lungo ben 29 brani (135 minuti). Eseguito in uno dei Royal Parks di Londra il 7 luglio 2018 di fronte a 65.000 fan, lo show dei Cure ha celebrato le quattro decadi della loro carriera. Fra le performance vi sono state "Just Like Heaven", "Lovesong", "High" e "The End Of The World”. Schermi giganti hanno inoltre mostrato alla folla filmati che hanno messo in luce gli stati d’animo e la scrittura emotiva di canzoni che hanno consentito ai Cure di essere considerati come pionieri del rock alternativo.



Diretto da Tim Pope - il collaboratore di lunga data dietro a molti dei video musicali dei Cure ed al loro pluripremiato film del 1986 In Orange - Anniversary è stato registrato in 4K con un mix audio surround 5.1 curato da Robert Smith e Paul Corkett. Pope afferma: «Sono andato alle prove il giorno prima dello spettacolo ... sapevo che la scaletta avrebbe mostrato alla gente i veri Cure, catturandone non solo la grande, epica dimensione del loro spettacolo, ma anche il lato intimo di questa band».



«Questo è veramente il modo perfetto per celebrare i 40 anni della band» ha affermato Smith. «È stato un giorno favoloso, che nessuno di noi dimenticherà mai!»

