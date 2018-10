Hooverphonic, ecco il nuovo singolo "Romantic"

Tornano gli Hooverphonic, pubblicato oggi il nuovo singolo. La band capitanata dal leader storico Alex Callier, che ha trovato in Luka Cruysberghs la sua nuova voce e, dopo successi internazionali come “Mad about you” e "Anger Never Dies”, torna con un nuovo singolo e un disco di inediti. A sancire il ritorno degli Hooverphonic in radio e negli store digitali è “Romantic”, note sinuose, tonalità intense e una melodia che si attacca al primo ascolto all’orecchio. Il brano è tratto dal nuovo album della band belga, “Looking For Stars”, atteso nei negozi tradizionali e in digitale dal 16 novembre e già disponibile per il preorder.

A detta del gruppo, all'interno del disco ci sono canzoni elusive e intriganti, che seguono il filone di "Pink Fluffy Dinosaurs" e "Jackie's Delirium", due singoli che hanno segnato la storia della band. Nei meandri di “Looking For Stars” si viaggia tra trip hop (un genere sviluppatosi in Inghilterra che tende ad unire le sonorità dell'hip hop a quelle della musica house), James Bond, funk e programmazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA